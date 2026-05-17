Сборная Латвии победила немцев на групповом этапе чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сборная Латвии по хоккею обыграла команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Швейцарии.

Встреча группы А в Цюрихе завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0), шайбы забросили Мартиньш Дзиеркалс (19-я минута) и Рудольф Балцерс (25). Вратарь сборной Латвии Кристерс Гудлевскис отразил 25 бросков.

Обе команды проиграли свои стартовые матчи на турнире. Немцы уступили финнам (1:3), латвийцы - швейцарцам (2:4).

В следующем матче сборная Латвии 19 мая встретится с командой Австрии, сборная Германии - днем ранее сыграет с хозяевами турнира швейцарцами.