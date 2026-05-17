23:42 17.05.2026 (обновлено: 23:43 17.05.2026)
Сборная Латвии победила немцев на групповом этапе чемпионата мира по хоккею

  • Сборная Латвии по хоккею обыграла команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира со счетом 2:0.
  • Шайбы в матче забросили Мартиньш Дзиеркалс и Рудольф Балцерс.
  • В следующем матче сборная Латвии встретится с командой Австрии.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сборная Латвии по хоккею обыграла команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы А в Цюрихе завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0), шайбы забросили Мартиньш Дзиеркалс (19-я минута) и Рудольф Балцерс (25). Вратарь сборной Латвии Кристерс Гудлевскис отразил 25 бросков.
Чемпионат мира по хоккею
17 мая 2026 • начало в 21:20
Завершен
Германия
0 : 2
Латвия
18:19 • Мартиньш Дзиеркалс
(Оскарс Батня)
24:56 • Рудольфс Балцерс
(Денис Смирновс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Обе команды проиграли свои стартовые матчи на турнире. Немцы уступили финнам (1:3), латвийцы - швейцарцам (2:4).
В следующем матче сборная Латвии 19 мая встретится с командой Австрии, сборная Германии - днем ранее сыграет с хозяевами турнира швейцарцами.
В параллельном матче группы В сборная Норвегии во Фрибуре победила словенцев (4:0).
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
