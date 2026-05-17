Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народ Латвии не поддерживает Украину, заявил депутат Рижской думы Алексей Росликов.
- Он отметил. что латвийцы не согласны с тем, что Украина использует воздух страны для своих боевых беспилотников.
МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Народ Латвии не поддерживает Украину и не согласен с тем, что Украина использует воздушное пространство республики для атак на Россию, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.
Он отметил, что новое правительство в республике пытается сформировать партия "Национальное объединение", единственной целью и миссией которой, по словам депутата, является преследование русских и русскоязычных вне территории РФ, а также агрессивные действия, направленные против России, на ее территории.
Портал LSM со ссылкой на полицию в начале мая сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. МИД Латвии выразил протест посольству РФ несмотря на то, что министр обороны Андрис Спрудс заявлял, что беспилотники могут оказаться украинскими.
В воскресенье вечером Спрудс заявил об уходе в отставку. Позднее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила в соцсети Х, что Спрудс утратил доверие после инцидента с падением беспилотников и предложила занять его место полковнику вооруженных сил Райвису Мелнису, который, по ее словам, последнее время работает на Украине.