Рейтинг@Mail.ru
Народ Латвии не поддерживает Украину, заявил депутат из Риги - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 17.05.2026
Народ Латвии не поддерживает Украину, заявил депутат из Риги

Депутат Рижской думы Росликов заявил, что латвийцы не поддерживают Украину

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкПамятник Свободы в Риге
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в медиабанк
Памятник Свободы в Риге . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народ Латвии не поддерживает Украину, заявил депутат Рижской думы Алексей Росликов.
  • Он отметил. что латвийцы не согласны с тем, что Украина использует воздух страны для своих боевых беспилотников.
МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Народ Латвии не поддерживает Украину и не согласен с тем, что Украина использует воздушное пространство республики для атак на Россию, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.
"Простой народ эту ситуацию не поддерживает, Украину не поддерживает, и не согласен с тем, что Украина использует наш воздух для своих боевых беспилотников", - сказал Росликов.
Рига - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
"Хватит этой ерунды!" На Западе набросились на Латвию из-за атак на Россию
Вчера, 01:41
Он отметил, что новое правительство в республике пытается сформировать партия "Национальное объединение", единственной целью и миссией которой, по словам депутата, является преследование русских и русскоязычных вне территории РФ, а также агрессивные действия, направленные против России, на ее территории.
Портал LSM со ссылкой на полицию в начале мая сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. МИД Латвии выразил протест посольству РФ несмотря на то, что министр обороны Андрис Спрудс заявлял, что беспилотники могут оказаться украинскими.
В воскресенье вечером Спрудс заявил об уходе в отставку. Позднее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила в соцсети Х, что Спрудс утратил доверие после инцидента с падением беспилотников и предложила занять его место полковнику вооруженных сил Райвису Мелнису, который, по ее словам, последнее время работает на Украине.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Министр обороны Латвии подал в отставку после инцидентов с беспилотниками
10 мая, 19:41
 
В миреУкраинаРоссияЛатвияАлексей РосликовРижская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала