Экс-депутат Рижской думы рассказал о борьбе сейма Латвии с русским языком - РИА Новости, 17.05.2026
01:04 17.05.2026 (обновлено: 01:05 17.05.2026)
Рига - РИА Новости, 17.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший депутат Рижской думы Алексей Панкратов заявил, что основная работа латвийского сейма связана с попытками выдавить русский язык.
  • По словам Панкратова, в парламенте звучат предложения, направленные на ограничение использования русского языка в различных сферах, включая школы, медиапространство и бизнес.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Основная работа латвийского сейма связана с бесконечными попытками выдавить русский язык, заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Алексей Панкратов.
Он рассказал, что депутатами выносятся самые разные и часто абсурдные предложения, но основная повестка сейма сводится к языковым ограничениям.
"Часть повестки предсказуема – это бесконечные инициативы по "усилению роли государственного языка", фактическому выдавливанию русского из школ, медиапространства и самоуправлений. Но были и предложения, которые иначе как абсурдными не назовешь. От идеи запретить любое использование русского языка на публичных мероприятиях до попыток ограничить даже русскоязычные вывески в частном бизнесе под предлогом "визуальной среды", - сказал Панкратов.
Нередко парламент предлагал ввести так называемые имущественные и социальные фильтры, чтобы обеспечить доступ к льготам для говорящих на латышском языке.
"Эти "новые идеи" объединяет одно: они не решают ни одной реальной социально-экономической проблемы Латвии, но последовательно превращают русскоязычное население в козла отпущения и инструмент мобилизации электората", - заключил Панкратов.
Руслан Панкратов - бывший депутат Рижской думы в период с 2009 по 2017 годы. Он часто выступал за защиту прав русскоязычного населения. За это полиция выдвинула в отношении него несколько обвинений - разжигание межнациональной розни, обход санкций ЕС, оправдание геноцида. В 2023 году Панкратов бежал из Латвии из-за уголовных преследований и был вынужден просить у РФ политического убежища.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, которые присоединились к нацистам в войне против СССР. По его словам, такая ситуация наблюдается в Финляндии, в Эстонии, Латвии и Литве. В декабре 2023 года президент Владимир Путин говорил, что русофобия в Прибалтике была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.
