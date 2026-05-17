Белоус рассказал о Кварацхелии в контексте "Золотого мяча"

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Одному из лидеров французского клуба "Пари Сен-Жермен" грузинскому полузащитнику Хвиче Кварацхелии будет сложно претендовать на "Золотой мяч", поскольку им наверняка станет кто-то из футболистов тех национальных сборных, которые ярко сыграют на предстоящем чемпионате мира, заявил РИА Новости экс-генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус.

"Как правило, главных претендентов на "Золотой мяч" будет определять чемпионат мира. И футболисты из тех сборных, которые будут на нем выделяться, и будут претендовать на звание лучшего футболиста мира. А Кварацхелии в этом списке нет, поэтому судите сами", - подчеркнул собеседник агентства.