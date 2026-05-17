Белоус рассказал о Кварацхелии в контексте "Золотого мяча"

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Одному из лидеров французского клуба "Пари Сен-Жермен" грузинскому полузащитнику Хвиче Кварацхелии будет сложно претендовать на "Золотой мяч", поскольку им наверняка станет кто-то из футболистов тех национальных сборных, которые ярко сыграют на предстоящем чемпионате мира, заявил РИА Новости экс-генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус.
Бывший игрок московского "Локомотива" и казанского "Рубина" Кварацхелия перешел в "ПСЖ" в 2025 году и выиграл в составе команды Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, а также дважды чемпионат страны, по разу - Кубок и Суперкубок Франции. За сборную Грузии Кварацхелия, которому 25 лет, сыграл 49 матчей и забил 22 мяча, команда не пробилась на чемпионат мира - 2026.
"Я думаю, что Кварацхелии будет крайне сложно претендовать на "Золотой мяч". Он хороший игрок, и считаю, что он будет в десятке, может быть, даже в пятерке, но никак не победителем. Посмотрим, ведь еще есть и финал Лиги чемпионов. Но проблема у него другая – это национальная сборная, в которой он играет", - сказал Белоус.
"Как правило, главных претендентов на "Золотой мяч" будет определять чемпионат мира. И футболисты из тех сборных, которые будут на нем выделяться, и будут претендовать на звание лучшего футболиста мира. А Кварацхелии в этом списке нет, поэтому судите сами", - подчеркнул собеседник агентства.
Чемпионат мира с участием 48 национальных сборных с 11 июня по 19 июля пройдет в США, Канаде и Мексике.