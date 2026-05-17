Куба заявила, что будет защищаться в случае нападения.

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Куба будет защищаться в случае нападения, заявил МИД страны.
В субботу газета New York Times со ссылкой на служащих американской администрации сообщила, что высокопоставленные чиновники в США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию.
"Если на Кубу нападут, она воспользуется своим правом на законную оборону", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель, отвечая на вопрос о возможной отставке под давлением США, заявил, что кубинским революционерам чужда идея того, что можно просто взять и сдаться. Он также подчеркивал, что Куба не считает корректными сравнения с Венесуэлой из-за различий в историческом и политическом развитии стран.