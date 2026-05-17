19:06 17.05.2026
Куба заявила, что будет защищаться в случае нападения

МИД Кубы заявил о готовности страны защищаться в случае нападения США

© AP Photo / Natacha Pisarenko
17.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Куба заявила, что будет защищаться в случае нападения.
  • Высокопоставленные чиновники в США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию.
  • Если на Кубу нападут, она воспользуется своим правом на законную оборону, говорится в сообщении МИД страны.
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Куба будет защищаться в случае нападения, заявил МИД страны.
В субботу газета New York Times со ссылкой на служащих американской администрации сообщила, что высокопоставленные чиновники в США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию.
«

"Если на Кубу нападут, она воспользуется своим правом на законную оборону", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель, отвечая на вопрос о возможной отставке под давлением США, заявил, что кубинским революционерам чужда идея того, что можно просто взять и сдаться. Он также подчеркивал, что Куба не считает корректными сравнения с Венесуэлой из-за различий в историческом и политическом развитии стран.
