"Крылья Советов" — "Акрон": смотреть онлайн матч РПЛ 17 мая

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. "Крылья Советов" на своем поле примут "Акрон" в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.
Во сколько начало
Матч РПЛ состоится 17 мая и начнется в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Завершен
12’ • Амар Рахманович (П)
34’ • Максим Витюгов
41’ • Максим Витюгов
43’ • Николай Рассказов
85’ • Никита Базилевский (П)