"Боролись против многих вещей": Кордоба заявил, что гордится "Краснодаром" - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
21:44 17.05.2026
"Боролись против многих вещей": Кордоба заявил, что гордится "Краснодаром"

Кордоба заявил, что "Краснодару" пришлось бороться против многого по ходу сезона

© РИА Новости / Александр Вильф
Джон Кордоба
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что гордится своей командой.
  • «Зенит» обыграл «Ростов» и стал чемпионом России. «Краснодар» занял второе место.
  • Кордоба стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, забив 17 мячей.
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист "Краснодара" Джон Кордоба заявил, что гордится своей командой, которая на протяжении сезона "боролась со многими вещами", а также пожаловался на судейство в чемпионате России.
В воскресенье "Зенит" на выезде обыграл "Ростов" и 11-й раз в своей истории стал чемпионом России. "Краснодар", лидировавший в таблице большую часть сезона, расположился на втором месте.
"Чувствую гордость за команду, которая на протяжении всего года боролась против многих вещей. Нет смысла разговаривать о судействе, ничего не поменяется, все будет продолжаться так же", - заявил Кордоба журналистам.
Кордоба стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 17 мячей. Он выступает в составе "Краснодара" с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В составе команды колумбийский нападающий выиграл чемпионат России в прошлом сезоне, в ноябре он стал лучшим бомбардиром в истории "быков".
"Зенит" стал чемпионом России по футболу
