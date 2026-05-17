Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что гордится своей командой.
- «Зенит» обыграл «Ростов» и стал чемпионом России. «Краснодар» занял второе место.
- Кордоба стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, забив 17 мячей.
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист "Краснодара" Джон Кордоба заявил, что гордится своей командой, которая на протяжении сезона "боролась со многими вещами", а также пожаловался на судейство в чемпионате России.
"Чувствую гордость за команду, которая на протяжении всего года боролась против многих вещей. Нет смысла разговаривать о судействе, ничего не поменяется, все будет продолжаться так же", - заявил Кордоба журналистам.
Кордоба стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 17 мячей. Он выступает в составе "Краснодара" с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В составе команды колумбийский нападающий выиграл чемпионат России в прошлом сезоне, в ноябре он стал лучшим бомбардиром в истории "быков".
