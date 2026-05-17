Кордоба впервые стал лучшим бомбардиром РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги сезона-2025/26 с 17 голами.
- Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года, его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26.
Он забил 17 мячей. Следом за ним в бомбардирской гонке расположились его одноклубник Эдуард Сперцян, Брайан Хиль из калининградской "Балтики" и Алексей Батраков из московского "Локомотива", в активе которых по 13 голов.
Кордоба впервые стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Он выступает в составе "Краснодара" с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. В составе команды колумбийский нападающий выиграл чемпионат России в прошлом сезоне, в ноябре он стал лучшим бомбардиром в истории "быков".
