Не можешь победить — присоединяйся: две сверхдержавы пытаются помириться

Разочарование постигло тех, кто отношения Китая и США воспринимает как вечную и неизбежную драку. Такие люди к визиту Дональда Трампа в Пекин заранее готовились в формате "у кого на данный момент дубинка мощнее и кто больнее другому врежет".

А произошло нечто другое. Трамп говорит о "фантастических сделках" (он продал 200 "Боингов", сою и кукурузу). В Китае же, как известно, цена слова выше, чем во многих иных местах. И смотрим, какие слова найдены: по оценке Си Цзиньпина, Китай и США на этом саммите договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран.

Еще раз: "договорились выстраивать", то есть процесс только начинается и элементарно может сорваться. Но в итоге должно быть некое "новое позиционирование связей". Если удастся.

Так кончилось перемирие, длившееся с октября прошлого года, когда те же два лидера в южнокорейском Пусане договорились о паузе по итогам экономической войны, которая шла даже не с 2018 года (первое президентство Трампа), а гораздо дольше и привела к новой экономической реальности для немалой части мира. И как иначе, если две державы в сумме производят треть мирового ВВП и ведут между собой одну пятую мировой торговли. В Пекине пауза закончена, и — да, итоги саммита прежде всего экономические. Возможно, очень крупные.

Так случилось в нашем XXI веке, что сами модели существования США и Китая постоянно создавали друг другу проблемы, но одновременно оказывались неразрывно связаны. В Пекине эта неразрывность подтвердилась. Развод не получился.

Что было раньше. Этап первый: Китай — большая американская производственная база, там размещаются заказы на изготовление какой угодно продукции, которая потом ввозится в США. Это и заложило основы нынешней финансовой катастрофы для Америки, постоянно увеличивая ее торговый дефицит, а Пекин накапливал доллары и еще давал их в долг тем же Штатам. Нравилось ли это Китаю? Поначалу да, но так производство консервируется на нижних и средних этажах технологической цепочки.

Этап второй: выяснилось, что технологическая база лучше развивается рядом с производственным цехом. А если в стране взрывным образом растут образование и наука, то можно быстро выйти в мировые технологические лидеры — что с Китаем и произошло, к ужасу множества американских стратегов.

От этой точки началась многолетняя история "сдерживания" Китая. Она включала создание вокруг его границ пояса союзников США, бешеную кампанию ненависти ко всему, что Китай делает. В общем, перепробовали все, чтобы найти уязвимость новой сверхдержавы и после этого диктовать ей свои условия: ограничения на торговлю (таможенные тарифы Трампа), подстрекательство своих союзников на недобрые речи и поступки. Наконец, военные акции против друзей и союзников Пекина, особенно тех, у кого есть нефть, — а это Россия, Венесуэла, Иран.

Результат налицо: Китай иногда помогает нефтью и газом из своих обширных запасов некоторым соседям. Еще он за этот долгий период стал первой экономикой мира по системе подсчета ППС, то есть обогнал США. Также оказалось, что его технологическое лидерство сделало любые военные сценарии против Пекина провальными для американцев.

В общем, самое время вспомнить великую англо-американскую мудрость: если не можешь их побить, присоединяйся (то есть как минимум вступай с ними в договоренности). Или — если присоединяться после всех сказанных гадостей стыдно — то запусти нечто похожее на разрядку напряженности по модели Брежнева — Никсона: правила игры, страховочные барьеры, сотрудничество там, где это нужно и выгодно. Вот это и начало происходить, в том числе в ходе визита Трампа в Пекин.

Кстати, настоящий саммит был за день до встреч в Пекине, когда в соседней Южной Корее тихо поговорили вице-премьер Хэ Лифэн и министр финансов Скотт Бессент. Ключевые решения достигнуты там. Но дальше будет сложно. И дело даже не в бюрократических процедурах типа пошлины на китайские товары в 145 процентов, которая подвисла в неопределенном состоянии. Дело в общей картине желаемого сторонами будущего. Она только начала выстраиваться. Пока видно только, что американские деловые круги мощно проголосовали за окончание торговой войны и за повторный брак после неудавшегося развода.

За время экономической войны Китай сумел перенаправить товарные потоки и компенсировать потери на американском рынке успехами на других рынках. И случились пока не до конца понятые качественные перемены. К чему, например, привело то, что не только китайский, но и американский бизнес перенес часть производственного цикла из Китая во Вьетнам или Мексику, дико усложнив производственные цепочки? Или вот экспорт полупроводников из КНР за год удвоился по цене, а компьютерной техники — вырос на 47,6 процента. Причем экспортируют и в Америку. Но даже прямой, абсолютно официальный экспорт КНР в США после прошлогодних провалов и запретов вырос в апреле на 11,3 процента, а импорт оттуда — на девять процентов. А еще у 80 процентов ключевых поставщиков Apple имеются производства в Китае. Да и автопром США уверен, что без связей с Китаем ему не жить.

Возвращаясь к любителям воспринимать отношения Китай — США исключительно как ристалище, а то и битву насмерть. Таких много, в Штатах особенно. И сейчас они огорчаются. Типичный случай — например, комментарий из The New York Times под названием "Си планирует окончательную победу Китая над США". Оказывается, все идет по плану до полной гибели Америки.