Китай ответит на обеспокоенность США по редкоземам, заявил Белый дом

ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Пекин согласился рассмотреть обеспокоенность США о дефиците редкоземельных металлов, сообщает Белый дом по итогам визита в Китай американского лидера Дональда Трампа.

Отмечается, что речь идет об иттрии, скандии, неодиме и индии.

"Китай также ответит на обеспокоенности США относительно запретов и ограничений на продажу оборудования и технологий для производства и обработки редкоземельных металлов", - говорится в сообщении.