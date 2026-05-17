Житель Канады заразился хантавирусом на лайнере MV Hondius

Агентство Canadian Press ранее передавало, что один из четырех канадцев, сошедших с лайнера MV Hondius, предположительно, болен.

"Лабораторное тестирование подтвердило предполагаемый случай заражения хантавирусом штамма Андес, о котором сообщалось в Британской Колумбии", - пишет издание.

Заразившимся оказался житель канадской территории Юкон, который путешествовал на лайнере MV Hondius. У него развились умеренные симптомы заболевания, включая высокую температуру и головную боль.