22:01 17.05.2026
Житель Канады заразился хантавирусом на лайнере MV Hondius

Globe and Mail: у жителя Канады с лайнера MV Hondius подтвердили хантавирус

© REUTERS / Hannah McKay — Круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса
Круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У жителя Канады, путешествовавшего на круизном лайнере MV Hondius, подтвердили заражение хантавирусом штамма Андес.
  • У заболевшего были характерные умеренные симптомы, включая высокую температуру и головную боль.
  • В Канаде больше не зафиксировано случаев заражения, а лица, которые находились в контакте с заболевшим, помещены на карантин.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Заражение хантавирусом подтверждено у жителя Канады, который путешествовал на круизном лайнере MV Hondius, где произошла вспышка инфекции, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на агентство общественного здравоохранения Канады.
Агентство Canadian Press ранее передавало, что один из четырех канадцев, сошедших с лайнера MV Hondius, предположительно, болен.
"
"Лабораторное тестирование подтвердило предполагаемый случай заражения хантавирусом штамма Андес, о котором сообщалось в Британской Колумбии", - пишет издание.
Заразившимся оказался житель канадской территории Юкон, который путешествовал на лайнере MV Hondius. У него развились умеренные симптомы заболевания, включая высокую температуру и головную боль.
В ведомстве подчеркнули, что пока в Канаде больше не зафиксировано случаев заражения, а лица, которые находились в контакте с заболевшим, помещены на карантин.
Канада уведомила об этом случае Всемирную организацию здравоохранения.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В воскресенье судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вирусом Андес.
