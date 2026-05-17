Врач рассказал, как вылечил пациента с хантавирусом

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач Серхио Де Оливера рассказал о лечении пациента с хантавирусом.

Больной провел несколько дней в отделении интенсивной терапии, после чего его состояние улучшилось и его перевели в общую палату.

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Лечение больного с хантавирусом началось с госпитализации и нескольких дней в отделении интенсивной терапии, рассказал о своем опыте РИА Новости врач Серхио Де Оливера, работающий на границе Уругвая и Бразилии.

"Мы госпитализировали пациента, подтвердили факт контакта с грызуном-переносчиком вируса, провели анализ и приступили к лечению симптомов. Больной пробыл в отделении интенсивной терапии два-три дня", - поделился собеседник агентства.

Он отметил, что затем, благодаря назначенному лечению, состояние больного улучшилось, его перевели в общую палату, где они находился до выписки.

"После этого для подтверждения полного выздоровления проводится повторный ПЦР-тест, чтобы зафиксировать отрицательный результат анализа на вирус", - уточнил Де Оливера.