Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, как вылечил пациента с хантавирусом - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 17.05.2026
Врач рассказал, как вылечил пациента с хантавирусом

Врач из Южной Америки рассказал, как вылечил пациента с хантавирусом

© iStock.com / Edwin TanМедсестра берет кровь из вены у пациентки
Медсестра берет кровь из вены у пациентки - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© iStock.com / Edwin Tan
Медсестра берет кровь из вены у пациентки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач Серхио Де Оливера рассказал о лечении пациента с хантавирусом.
  • Больной провел несколько дней в отделении интенсивной терапии, после чего его состояние улучшилось и его перевели в общую палату.
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Лечение больного с хантавирусом началось с госпитализации и нескольких дней в отделении интенсивной терапии, рассказал о своем опыте РИА Новости врач Серхио Де Оливера, работающий на границе Уругвая и Бразилии.
"Мы госпитализировали пациента, подтвердили факт контакта с грызуном-переносчиком вируса, провели анализ и приступили к лечению симптомов. Больной пробыл в отделении интенсивной терапии два-три дня", - поделился собеседник агентства.
Врач со шприцом - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Стало известно, какие симптомы хантавируса легко перепутать с гриппом
Вчера, 06:12
Он отметил, что затем, благодаря назначенному лечению, состояние больного улучшилось, его перевели в общую палату, где они находился до выписки.
"После этого для подтверждения полного выздоровления проводится повторный ПЦР-тест, чтобы зафиксировать отрицательный результат анализа на вирус", - уточнил Де Оливера.
Вспышка хантавируса Андес – южноамериканской разновидности хантавируса, переносимой грызунами, – произошла на нидерландском круизном судне MV Hondius, вышедшем 1 апреля из аргентинской Ушуайи. Выявлены 11 случаев заражения, трое заболевших скончались. ВОЗ считает вероятным, что первый пациент заразился до посадки в Аргентине, после чего на борту могла произойти редкая для хантавирусов передача от человека к человеку.
Снимок ткани печени пациента с хантавирусным легочным синдромом под микроскопом - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Хантавирус: что за болезнь, как передается, есть ли риск заражения в России
15 мая, 12:33
 
УругвайБразилияАргентинаВОЗОбществоХантавирус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала