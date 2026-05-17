Стало известно, какие симптомы хантавируса легко перепутать с гриппом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хантавирус в начале заражения легко спутать с гриппом из-за схожих симптомов.
- Ухудшение состояния при хантавирусе, включая поражение почек и легких, может произойти на второй неделе заболевания.
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Хантавирус в самом начале заражения легко спутать с гриппом из-за схожих симптомов; ухудшение состояния, в том числе поражение почек, может произойти на второй неделе, рассказал РИА Новости глава отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.
"К сожалению, в первую неделю симптомы хантавируса очень похожи на симптомы гриппа - лихорадка, мышечные боли, даже кашель и, возможно, рвота. Это происходит первые 3-5 дней или даже неделю, но затем симптомы могут ухудшаться, начинается поражение легких и почек", - сказал профессор.
Поэтому, как отметил собеседник агентства, поначалу хантавирус легко спутать с гриппом или ОРВИ.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Позднее ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса, 9 из них подтверждены как вариант "Андес".