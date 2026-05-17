Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, какие симптомы хантавируса легко перепутать с гриппом - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:12 17.05.2026
Стало известно, какие симптомы хантавируса легко перепутать с гриппом

РИА Новости: хантавирус легко спутать с гриппом в самом начале болезни

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкВрач со шприцом
Врач со шприцом - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Врач со шприцом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хантавирус в начале заражения легко спутать с гриппом из-за схожих симптомов.
  • Ухудшение состояния при хантавирусе, включая поражение почек и легких, может произойти на второй неделе заболевания.
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Хантавирус в самом начале заражения легко спутать с гриппом из-за схожих симптомов; ухудшение состояния, в том числе поражение почек, может произойти на второй неделе, рассказал РИА Новости глава отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.
"К сожалению, в первую неделю симптомы хантавируса очень похожи на симптомы гриппа - лихорадка, мышечные боли, даже кашель и, возможно, рвота. Это происходит первые 3-5 дней или даже неделю, но затем симптомы могут ухудшаться, начинается поражение легких и почек", - сказал профессор.
Поэтому, как отметил собеседник агентства, поначалу хантавирус легко спутать с гриппом или ОРВИ.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Позднее ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса, 9 из них подтверждены как вариант "Андес".
Снимок ткани печени пациента с хантавирусным легочным синдромом под микроскопом - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Хантавирус: что за болезнь, как передается, есть ли риск заражения в России
15 мая, 12:33
 
Здоровье - ОбществоРимАргентинаКабо-ВердеВОЗОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала