Вирусолог оценил шансы появления новых переносчиков хантавируса​ в России - РИА Новости, 17.05.2026
04:10 17.05.2026 (обновлено: 13:40 17.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Появление в России новых переносчиков хантавируса маловероятно из-за неподходящего для них климата и отсутствия необходимого пропитания, рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.
  • Основные переносчики опасного хантавируса Андес — карликовые рисовые хомячки — обитают только в Южной Америке, и ситуация, при которой они могут перебраться жить в Россию, очень маловероятна.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Появление в России новых переносчиков хантавируса маловероятно из-за неподходящего для них климата и отсутствия необходимого пропитания, рассказал РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Николая Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Карликовые рисовые хомячки, которые являются основными переносчиками опасного хантавируса Андес, обитают только в Южной Америке. Ситуация, при которой они могут перебраться жить в Россию, очень маловероятна", — сказал Альтштейн.
Ученый объяснил, что рисовые хомяки любят жить в привычных для себя условиях. В Российской Федерации отсутствуют необходимые климатические условия для их появления, уточнил Альтштейн. Кроме того, в стране нет тех растений, которыми питаются данные грызуны, добавил собеседник агентства.
Хантавирусы — род вирусов, которые передаются человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
Вспышка хантавируса Андес произошла на нидерландском круизном судне MV Hondius, вышедшем 1 апреля из Ушуайи в Аргентине. Выявлены 11 случаев заражения, трое заболевших скончались.​
