Вирусолог оценил шансы появления новых переносчиков хантавируса​ в России

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Появление в России новых переносчиков хантавируса маловероятно из-за неподходящего для них климата и отсутствия необходимого пропитания, рассказал РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Николая Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ученый объяснил, что рисовые хомяки любят жить в привычных для себя условиях. В Российской Федерации отсутствуют необходимые климатические условия для их появления, уточнил Альтштейн. Кроме того, в стране нет тех растений, которыми питаются данные грызуны, добавил собеседник агентства.