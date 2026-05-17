17:29 17.05.2026

"Говорить со стеной". Слова Каллас о переговорах с Россией поразили Запад

© REUTERS / Yves Herman
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия якобы не готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.
"Уверен, что они не захотят с тобой разговаривать. Это как говорить со стеной", — отметил @nicolasktown2.
"Немного терпения, Кая, ведь твои 229 санкций наверняка начнут давать о себе знать со дня на день?" — сыронизировал @gs5139668.
"В качестве альтернативы, мы могли бы полностью прекратить войну, договорившись о том, что Украина останется нейтральной и не вступит в ЕС и НАТО. Если бы мы сделали это с самого начала, войны бы не было, и к нам бы поступали большие объемы дешевой нефти и газа. Или… мы можем продолжать делать ту же самую глупость, которая привела нас к нынешнему положению", — подчеркнул @MiltonicMindset.
"Все представители политического класса должны проходить текст… в том числе на IQ", — заключил @SportingWoody.
На прошлой неделе российский президент Владимир Путин сообщил, что Москва видит переговорщиком со стороны ЕС любого лидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес России.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в интересах Каи Каллас — не быть переговорщиком с Москвой.
