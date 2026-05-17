"Говорить со стеной". Слова Каллас о переговорах с Россией поразили Запад

Краткий пересказ от РИА ИИ Заявление Каи Каллас о том, что Россия якобы не готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, активно обсуждается в соцсети X.

Пользователи соцсети X комментируют заявление Каллас, выражая различные мнения и предложения по поводу ситуации.

Один из пользователей предлагает альтернативу в виде договоренности о нейтральном статусе Украины как способа прекращения войны.

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пользователи . Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия якобы не готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

"Уверен, что они не захотят с тобой разговаривать. Это как говорить со стеной", — отметил @nicolasktown2.

"Немного терпения, Кая, ведь твои 229 санкций наверняка начнут давать о себе знать со дня на день?" — сыронизировал @gs5139668.

"В качестве альтернативы, мы могли бы полностью прекратить войну, договорившись о том, что Украина останется нейтральной и не вступит в ЕС НАТО . Если бы мы сделали это с самого начала, войны бы не было, и к нам бы поступали большие объемы дешевой нефти и газа. Или… мы можем продолжать делать ту же самую глупость, которая привела нас к нынешнему положению", — подчеркнул @MiltonicMindset.

"Все представители политического класса должны проходить текст… в том числе на IQ", — заключил @SportingWoody.