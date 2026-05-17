Песков заявил, что Каллас лучше не быть переговорщиком с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что в интересах Каи Каллас не быть переговорщиком с Россией.
- Он напомнил слова Путина о том, что Москва видит переговорщиком со стороны ЕС любого лидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес России.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в интересах главы европейской дипломатии Каи Каллас — не быть переговорщиком с Россией.
"В интересах Каи Каллас не быть переговорщиком. Ей легко не придется", — сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Представитель Кремля напомнил о словах Путин, который допустил, что участвовать в переговорах может кто угодно кроме тех, кто "успел наговорить много всего плохого".
Глава евродипломатии Кая Каллас ранее допустила, что выступит в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Москвой.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".
