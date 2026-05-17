Песков заявил, что Каллас лучше не быть переговорщиком с Россией

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в интересах главы европейской дипломатии Каи Каллас — не быть переговорщиком с Россией.

Представитель Кремля напомнил о словах Путин, который допустил, что участвовать в переговорах может кто угодно кроме тех, кто "успел наговорить много всего плохого".