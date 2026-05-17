В Японии медведь напал на россиянина

ТОКИО, 17 мая — РИА Новости. Россиянин пострадал в результате нападения медведя в горной местности к западу от столицы Японии Токио, сообщил телеканал Nippon TV.
По данным полиции, инцидент произошел днем в воскресенье на лесной дороге в населенном пункте Окутама.
Как сообщает телеканал, мужчина в возрасте около 30 лет позвонил в экстренные службы и заявил, что на него напал медведь. Он получил травмы рук и лица. Пострадавшего эвакуировали в больницу на вертолете. По данным телеканала, угрозы его жизни нет.
Мужчина, предположительно, находился в горах один и не использовал средства защиты от медведей, такие как специальные колокольчики или отпугивающий спрей.