10:55 17.05.2026
В Японии медведь напал на россиянина

Nippon TV: в Японии медведь напал на россиянина, он получил травмы

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Бурый медведь. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Японии, в горной местности к западу от Токио, медведь напал на россиянина.
  • Пострадавший мужчина около 30 лет получил травмы рук и лица, его эвакуировали в больницу на вертолете, угрозы его жизни нет.
ТОКИО, 17 мая — РИА Новости. Россиянин пострадал в результате нападения медведя в горной местности к западу от столицы Японии Токио, сообщил телеканал Nippon TV.
По данным полиции, инцидент произошел днем в воскресенье на лесной дороге в населенном пункте Окутама.
Как сообщает телеканал, мужчина в возрасте около 30 лет позвонил в экстренные службы и заявил, что на него напал медведь. Он получил травмы рук и лица. Пострадавшего эвакуировали в больницу на вертолете. По данным телеканала, угрозы его жизни нет.
Мужчина, предположительно, находился в горах один и не использовал средства защиты от медведей, такие как специальные колокольчики или отпугивающий спрей.
