В Израиле вступил в силу закон о смертной казни для террористов

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Командующий Центральным военным округом Израиля генерал-майор Ави Блот подписал поправку к указу о мерах безопасности на Западном берегу реки Иордан, которая позволит применять на практике недавно принятый парламентом Израиля закон о смертной казни для террористов, сообщило министерство обороны страны.

"Закон о смертной казни для террористов начинает применяться... По указанию министра обороны Исраэля Каца командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блот подписал поправку к указу, которая позволит применять смертную казнь для террористов в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.) в соответствии с положениями закона", - говорится в заявлении, полученном РИА Новости.

В ведомстве отметили, что этот закон является ясным и недвусмысленным изменением политики Израиля после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

В марте парламент Израиля (кнессет) принял закон о смертной казни для террористов, который многие в стране и за рубежом назвали дискриминационным в силу неоднозначности его формулировок. Из формулировок принятого израильскими парламентариями закона, например, следует, что для территории Западного берега реки Иордан закон, по всей видимости, не будет применяться к гражданам Израиля или тем, кто имеет статус жителя еврейского государства.