Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху рассказал о защите бронетехники Израиля от дронов "Хезболлы" - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 17.05.2026
Нетаньяху рассказал о защите бронетехники Израиля от дронов "Хезболлы"

Нетаньяху: Израиль использует опыт конфликта на Украине для защиты бронетехники

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нетаньяху упомянул опыт конфликта на Украине в контексте защиты израильской бронетехники от беспилотников "Хезболлы".
  • По его просьбе Армия обороны Израиля установила на танки защитные конструкции.
  • По словам Нетаньяху, ЦАХАЛ предотвратила сотни, если не тысячи попыток ударов беспилотников по израильским силам.
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху упомянул опыт конфликта на Украине в контексте защиты израильской бронетехники в южном Ливане от беспилотников движения "Хезболлах".
Выступая на заседании правительства, Нетаньяху напомнил, что шесть лет назад он предупреждал о серьезной угрозе беспилотников, которые могут в том числе использоваться для точечных ликвидаций.
"С тех пор ситуация, очевидно, изменилась. С самого начала войны, и, конечно же, наблюдая за боевыми действиями на Украине, я считал, что это также может служить инструментом на нашем поле боя. По моей просьбе Армия обороны Израиля установила на танки защитные конструкции. Это была одна из мер", - заявил премьер, слова которого приводит пресс-служба правительства.
По словам Нетаньяху, Армия обороны Израиля и министерство обороны проделали огромную работу за эти годы, предотвратив сотни, если не тысячи попыток ударов беспилотников по израильским силам.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
СМИ: Нетаньяху решил обратиться к Зеленскому
15 марта, 02:58
 
В миреИзраильУкраинаЛиванБиньямин НетаньяхуХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала