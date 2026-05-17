Нетаньяху рассказал о защите бронетехники Израиля от дронов "Хезболлы"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нетаньяху упомянул опыт конфликта на Украине в контексте защиты израильской бронетехники от беспилотников "Хезболлы".
- По его просьбе Армия обороны Израиля установила на танки защитные конструкции.
- По словам Нетаньяху, ЦАХАЛ предотвратила сотни, если не тысячи попыток ударов беспилотников по израильским силам.
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху упомянул опыт конфликта на Украине в контексте защиты израильской бронетехники в южном Ливане от беспилотников движения "Хезболлах".
Выступая на заседании правительства, Нетаньяху напомнил, что шесть лет назад он предупреждал о серьезной угрозе беспилотников, которые могут в том числе использоваться для точечных ликвидаций.
"С тех пор ситуация, очевидно, изменилась. С самого начала войны, и, конечно же, наблюдая за боевыми действиями на Украине, я считал, что это также может служить инструментом на нашем поле боя. По моей просьбе Армия обороны Израиля установила на танки защитные конструкции. Это была одна из мер", - заявил премьер, слова которого приводит пресс-служба правительства.
По словам Нетаньяху, Армия обороны Израиля и министерство обороны проделали огромную работу за эти годы, предотвратив сотни, если не тысячи попыток ударов беспилотников по израильским силам.
СМИ: Нетаньяху решил обратиться к Зеленскому
15 марта, 02:58