Священник рассказал, каким святым молятся об исцелении

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Верующие обычно обращаются с молитвой об исцелении к святым, которые при жизни были врачами, среди которых – хирирг святитель Лука Крымский и великомученик Пантелеимон, рассказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

"Чаще всего мы, разделяя святых по специализациям, обращаемся за исцелением в болезнях тем святым, которые были врачами при жизни: Косме и Дамиану, великомученику и целителю Пантелеимону, святителю Луке Крымскому и многим другим прославленным святым врачам", – сказал священник РИА Новости.

По церковному преданию, Косма и Дамиан Асийские, день памяти которых отмечают 1 ноября, были врачами, бесплатно лечившими людей. Великомученик целитель Пантелеимон погиб во время гонений на христиан императора Максимиана Галерия в 305 году.