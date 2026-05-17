Священник рассказал, каким святым молятся об исцелении
02:44 17.05.2026
Священник рассказал, каким святым молятся об исцелении

Священник Береговой: об исцелении молятся святым Луке Крымскому и Пантелеимону

  • Верующие обычно обращаются с молитвой об исцелении к святым, которые при жизни были врачами, рассказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.
  • Среди таких, уточнил он, — святитель Лука Крымский и великомученик Пантелеимон.
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Верующие обычно обращаются с молитвой об исцелении к святым, которые при жизни были врачами, среди которых – хирирг святитель Лука Крымский и великомученик Пантелеимон, рассказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.
"Чаще всего мы, разделяя святых по специализациям, обращаемся за исцелением в болезнях тем святым, которые были врачами при жизни: Косме и Дамиану, великомученику и целителю Пантелеимону, святителю Луке Крымскому и многим другим прославленным святым врачам", – сказал священник РИА Новости.
По церковному преданию, Косма и Дамиан Асийские, день памяти которых отмечают 1 ноября, были врачами, бесплатно лечившими людей. Великомученик целитель Пантелеимон погиб во время гонений на христиан императора Максимиана Галерия в 305 году.
Святитель Лука Крымский, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877-1961) был выдающимся хирургом и основателем школы гнойной хирургии, а также священнослужителем и впоследствии архиереем, принявшим сан в 1921 году и через два года постригшимся в монахи. Канонизированный в 1995 году архиепископ Лука трижды был репрессирован, несмотря на то, что в 1946 году за успехи в медицине был награжден Сталинской премией, большую часть которой он пожертвовал на помощь детям, пострадавшим во время войны.
