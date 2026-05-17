На юго-востоке Финляндии подняли в воздух истребители - РИА Новости, 17.05.2026
12:02 17.05.2026
На юго-востоке Финляндии подняли в воздух истребители

На юго-востоке Финляндии подняли в воздух истребители Hornet

© Фото : U.S. Air National Guard / Airman 1st Class Bridget Rossignol Истребитель военно-воздушных сил Финляндии F/A-18 Hornet
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На юго-востоке Финляндии были подняты в воздух истребители Hornet.
  • Меры по контролю в воздухе были усилены на фоне экстренного предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве приграничных районов Латвии.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Истребители Hornet были подняты в воздух на юго-востоке Финляндии, сообщает телерадиокомпания Yle
"В воскресенье истребители Hornet были замечены в юго-восточной Финляндии и в регионе Пирканмаа. Силы обороны подтвердили Yle, что меры по контролю были усилены", - говорится в сообщении.
По данным телерадиокомпании, истребители были подняты в воздух на фоне экстренного предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве, объявленного в приграничных районах Латвии в воскресенье утром.
Ранее портал LSM со ссылкой на данные Национальных вооруженных сил Латвии сообщил, что неизвестный беспилотник залетел в воздушное пространство Латвии утром в воскресенье.
