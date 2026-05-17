Сильная гроза с ливнем накрыла Москву

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сильная гроза с ливнем накрыла несколько округов Москвы в воскресенье вечером, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что ливневый дождь, гроза, местами град и усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье во второй половине дня.
В частности, очень сильный дождь начался на востоке, западе и юго-западе Москвы, а также в Новомосковском административном округе города.
На дорогах формируются крупные лужи, видны вспышки молний, слышен мощный гром.
