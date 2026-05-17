Глава МВФ похвалила Грецию за экономические показатели - РИА Новости, 17.05.2026
19:31 17.05.2026
Глава МВФ похвалила Грецию за экономические показатели

Глава МВФ Георгиева похвалила Грецию за превосходные экономические показатели

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МВФ похвалила Грецию за превосходные экономические показатели на пути выхода из кризиса.
  • Она отметила, что благодаря смелым и последовательным реформам увеличились доходы, инвестиции и темпы роста страны.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева похвалила Грецию за превосходные экономические показатели на пути выхода из кризиса.
В апреле стало известно, что государственный долг Греции снизился в 2025 году на 8 процентных пунктов по сравнению с 2024 годом и составил 146,1% ВВП.
«

"Отлично побеседовала с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом о превосходных экономических показателях Греции. Благодаря смелым и последовательным реформам увеличились доходы, инвестиции и темпы роста. Какой замечательный способ оправиться после бедствия. Браво, Греция!" - написала Георгиева в соцсети Х.

В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса, международные кредиторы предоставили стране 260 миллиардов евро.
