Спецпосланник США прибыл в гренландскую столицу

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри прибыл в гренландскую столицу Нуук, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.
"Лэндри… прибыл в Нуук в воскресенье", - говорится в публикации агентства.
Как указывает агентство, организатор мероприятия не приглашал Лэндри, однако заявил, что в нем может принять участие любой желающий.
На этой неделе посольство США в Копенгагене объявило, что Лэндри и Хоуэри встретятся с жителями Гренландии, чтобы определить экономические возможности для США на этом датском острове.
Рейтер подчеркивает, что пока о планах Лэндри встретиться с гренландскими политиками не сообщалось.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
