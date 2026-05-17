18:28 17.05.2026
Молодые приднестровцы хотят получить российское гражданство, заявил эксперт

  • Молодые люди в Приднестровье искренне желают получить гражданство России.
  • Об этом рассказал заслуженный профессор кафедры государственного управления Приднестровского госуниверситета Илья Галинский.
  • Эксперт добавил, что признанный паспорт, а российский, безусловно, признанный, открывает молодым приднестровцам дорогу в мировое сообщество.
ТИРАСПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Молодые люди в Приднестровье искренне желают получить гражданство РФ, рассказал РИА Новости заслуженный профессор кафедры государственного управления Приднестровского госуниверситета Илья Галинский.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Уточняется, что жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
"Выросло новое поколение приднестровцев, не имеющее, кроме приднестровского, никакого другого гражданства, искренне желающее получить гражданство России, но из-за несовершенства бюрократической паспортной системы и сложных требований не имеющее возможности это осуществить. Данный указ ликвидирует эти трудности, создает благоприятные условия приднестровцам – упрощенную процедуру для принятия гражданства", - сказал Галинский.
Эксперт добавил, что признанный паспорт - а российский, безусловно, признанный - открывает молодым приднестровцам дорогу в мировое сообщество. По его словам, отсутствие такого документа у любого человека – это грубейшее нарушение его прав.
"В этой связи напомним, что когда формировалось новое государство Косово, в связи с тем, что его жители не имели признанных паспортов, они оказались запертыми в границах своего непризнанного государства. Для того, чтобы ликвидировать это нарушение международного законодательства, Временная миссия ООН ввела для них временные (кушнеровские) паспорта, чтобы косовары могли выезжать в другие страны", - отметил Галинский.
Население Приднестровья составляет около 455 700 человек. По официальным данным, в Приднестровье проживает порядка 220 тысяч местных жителей, обладающих российским гражданством. Консульское обслуживание осуществляет в Тирасполе выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии.
