Лидер "Оклахомы" стал самым ценным игроком сезона НБА, пишут СМИ

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Шей Гилджес-Александер из клуба "Оклахома-Сити Тандер" получил приз самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2025/26, сообщает ESPN.
На награду также претендовали Никола Йокич из "Денвер Наггетс" и Виктор Вембаньяма из "Сан-Антонио Сперс".
Гилджес-Александер выиграл свою вторую подряд награду MVP НБА, став 14-м игроком в истории лиги, сумевшим получить ее два года подряд.
В завершившемся регулярном чемпионате Гилджес-Александер набирал в среднем 31,1 очка, делал 4,3 подбора и 6,6 передач.
