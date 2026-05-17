Лидер "Оклахомы" стал самым ценным игроком сезона НБА, пишут СМИ

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Шей Гилджес-Александер из клуба "Оклахома-Сити Тандер" получил приз самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2025/26, сообщает ESPN

На награду также претендовали Никола Йокич из "Денвер Наггетс" и Виктор Вембаньяма из "Сан-Антонио Сперс".

Гилджес-Александер выиграл свою вторую подряд награду MVP НБА, став 14-м игроком в истории лиги, сумевшим получить ее два года подряд.