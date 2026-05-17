22:37 17.05.2026
Немецкий эксперт предупредил о последствиях отказа от переговоров с Россией

В ФРГ предупредили о катастрофических последствиях отказа от переговоров с РФ

Здание Рейхстага. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий эксперт Райнер Браун предупредил о катастрофических последствиях отказа от переговоров с Россией.
  • Он считает опасным для немецкой экономической и социальной модели продолжение курса на милитаризацию и противостояние с Россией и Китаем.
  • По мнению Брауна, ЕС ослабляется, что видно по доле в мировой торговле, создании добавленной стоимости и темпам роста экономики.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Отказ немецкого и европейского политического истеблишмента от переговоров с Россией приведет к катастрофическим последствиям, такое мнение озвучил немецкий эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас высказалась против возможной кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на роль переговорщика с Россией в рамках потенциальных будущих переговоров.
"Бог мне свидетель, я вовсе не сторонник политики сдерживания... Последствия отказа от переговоров в любом случае будут катастрофичны", - заявил эксперт в интервью газете Berliner Zeitung.
Он также объяснил, насколько опасным для немецкой экономической и социальной модели является продолжение курса на милитаризацию и противостояние с Россией и Китаем.
"Мы наблюдаем относительное ослабление ЕС, что видно по всем показателям: доля в мировой торговле, создании добавленной стоимости... Мы имеем дело с деиндустриализацией, которую я не мог бы даже себе представить еще пять лет назад. Темпы роста экономики - катастрофические. И в ответ на это говорится, что нужно бороться с противниками - Россией и Китаем - чтобы вернуть утраченные позиции", - пояснил Браун.
Райнер Браун - ветеран немецкого мирного движения, специализирующийся на критике ядерного оружия, и экс-сопредседатель Международного бюро мира (International Peacebureau). Он также соинициатор ряда призывов к немецкому правительству об урегулировании конфликта на Украине и соорганизатор крупнейших мирных инициатив в Германии.
В миреРоссияГерманияКитайРайнер БраунКайя КалласГерхард ШредерЕвросоюз
 
 
