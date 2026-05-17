В Германии застрелили сбежавшего из частного вольера тигра

БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Немецкие полицейские застрелили под Лейпцигом сбежавшего из частного вольера тигра, который перед побегом напал на мужчину и ранил его, сообщает телерадиокомпания MDR со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
"В Дельциге под Лейпцигом был застрелен сбежавший тигр. Ранее этот хищник напал на мужчину и ранил его", - говорится в материале.
Как сообщает издание, вооруженные полицейские выследили тигра на территории местного садового комплекса и застрелили животное ради безопасности людей.
По данным полиции, тигр содержался в вольере, расположенном в промзоне. Объект принадлежит женщине-дрессировщице, к которой ранее неоднократно уже возникали претензии со стороны контролирующих органов по поводу условий содержания животных. По информации телерадиокомпании, предыдущее судебное разбирательство в отношении владелицы вольера было закрыто в обмен на выплату денежного штрафа.
