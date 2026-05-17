Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Битбург на западе Германии обезвредили семь американских бомб времен Второй мировой войны.
- Среди обезвреженных бомб была одна весом 125 кг и шесть по 30 кг каждая.
- В работах по обезвреживанию участвовали около 100 человек, на время работ 200 местных жителей эвакуировали.
БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Семь американских бомб времен Второй мировой войны обезвредили в городе Битбург в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии, сообщила городская администрация.
«
"Семь бомб времен Второй мировой войны, обнаруженных в минувшую среду в ходе разведочных работ в районе велосипедной дорожки в Битбурге, были успешно обезврежены", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации Битбурга.
По данным местных властей, среди неразорвавшихся бомб из запасов США одна оказалась весом 125 кг и еще шесть по 30 кг каждая.
В работах по обезвреживанию боеприпасов участвовали около 100 человек, они продолжались в общей сложности один час. На время их проведения 200 местных жителей, проживающих в радиусе 300 метров от места обнаружения находки, были вынуждены покинуть свои дома.
Теперь бомбы доставят на склад в Кобленц, а затем на завод по разборке.
В Нюрнберге эвакуировали более 20 тысяч человек из-за бомбы времен войны
15 ноября 2025, 01:39