На западе Германии обезвредили семь американских бомб времен Второй мировой

БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Семь американских бомб времен Второй мировой войны обезвредили в городе Битбург в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии, сообщила городская администрация.

"Семь бомб времен Второй мировой войны, обнаруженных в минувшую среду в ходе разведочных работ в районе велосипедной дорожки в Битбурге, были успешно обезврежены", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации Битбурга.

В работах по обезвреживанию боеприпасов участвовали около 100 человек, они продолжались в общей сложности один час. На время их проведения 200 местных жителей, проживающих в радиусе 300 метров от места обнаружения находки, были вынуждены покинуть свои дома.