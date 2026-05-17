06:52 17.05.2026
Германия бессильна перед лицом топливного кризиса, заявил немецкий политик

© РИА Новости / Татьяна Фирсова — Здание Рейхстага
Здание Рейхстага. Архивное фото
  • Руководство Германии не может справиться с дефицитом топлива и ростом цен на него из-за конфликта в Персидском заливе, заявил Ральф Нимайер.
  • Дефицит топлива в Германии приводит к росту цен на заправках и нехватке керосина в авиационной отрасли.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Руководство Германии не может никак справиться с дефицитом топлива и ростом цен на него из-за конфликта в Персидском заливе, рассказал РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Он отметил, что дефицит топлива дает о себе знать в разных сферах - на заправках в Германии цены растут постоянно, и одновременно авиационная отрасль сталкивается с нехваткой керосина.
"Власти по этому поводу ничего не сделали для выхода из ситуации, никакого решения нет", - подчеркнул Нимайер.
Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
