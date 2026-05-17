Гарбузов: новые лифты КМЗ установят в Чувашской Республике

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) заключил соглашение на поставку лифтового оборудования для замены по программе капитального ремонта в Чувашской Республике, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Столичный производитель лифтового оборудования продолжает системную работу по обновлению лифтового парка в регионах России. В рамках сотрудничества Карачаровского механического завода с Фондом капитального ремонта Чувашской Республики предусмотрено изготовление, поставка и монтаж 64 единиц современного подъемного оборудования для многоквартирных домов региона", — отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.

Замена лифтов будет проведена в жилых домах городов Чебоксары и Новочебоксарск. Отгрузка нового оборудования для Чувашской Республики запланирована до конца мая, после чего специалисты приступят к работам по монтажу.

По словам генерального директора Карачаровского механического завода Дмитрия Сидельковского, продукция КМЗ применяется как в жилом фонде в рамках программ капитального ремонта, так и на ключевых инфраструктурных объектах страны.

"В прошлом году мы изготовили 22 лифта для Чувашской Республики, в этом — увеличиваем объем поставки для региона", — добавил он.