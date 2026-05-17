Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: новые лифты КМЗ установят в Чувашской Республике - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:10 17.05.2026
Гарбузов: новые лифты КМЗ установят в Чувашской Республике

Анатолий Гарбузов: новые лифты КМЗ установят в Чувашской Республике

© Фото : пресс-служба ДИППНовый лифт от Карачаровского механического завода (КМЗ)
Новый лифт от Карачаровского механического завода (КМЗ) - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) заключил соглашение на поставку лифтового оборудования для замены по программе капитального ремонта в Чувашской Республике, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Столичный производитель лифтового оборудования продолжает системную работу по обновлению лифтового парка в регионах России. В рамках сотрудничества Карачаровского механического завода с Фондом капитального ремонта Чувашской Республики предусмотрено изготовление, поставка и монтаж 64 единиц современного подъемного оборудования для многоквартирных домов региона", — отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Производство мебели - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Гарбузов: производители Москвы оснащают театры светотехникой и мебелью
15 мая, 11:50
Замена лифтов будет проведена в жилых домах городов Чебоксары и Новочебоксарск. Отгрузка нового оборудования для Чувашской Республики запланирована до конца мая, после чего специалисты приступят к работам по монтажу.
По словам генерального директора Карачаровского механического завода Дмитрия Сидельковского, продукция КМЗ применяется как в жилом фонде в рамках программ капитального ремонта, так и на ключевых инфраструктурных объектах страны.
"В прошлом году мы изготовили 22 лифта для Чувашской Республики, в этом — увеличиваем объем поставки для региона", — добавил он.
В Фонде капитального ремонта Чувашской Республики отметили, что в регионе продолжается планомерное обновление лифтового хозяйства. В 2026 году запланирована замена 78 лифтов в 21 многоквартирном доме. В 2025 году в Чувашии установили 19 лифтов КМЗ в шести домах, в настоящее время ведутся работы по монтажу еще трех подъемников. Карачаровский механический завод является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва". На его базе формируется первый в России кластер лифтостроения и вертикального транспорта. В результате модернизации производственная мощность предприятия увеличится, а также расширится линейка выпускаемой продукции, включая эскалаторы и траволаторы.
Производство бумажной продукции выросло почти на 28% в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Гарбузов: производство бумажной продукции выросло почти на 28% в Москве
14 мая, 14:03
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМоскваЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала