Сборная КНДР прибыла в Южную Корею
10:16 17.05.2026 (обновлено: 12:17 17.05.2026)
Сборная КНДР прибыла в Южную Корею

Футболистки из КНДР прибыли в Южную Корею для участия в полуфинале AWCL

© AP Photo / Mark Schiefelbein
Футболистка сборной Южной Кореи атакует ворота команды КНДР
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Футболистка сборной Южной Кореи атакует ворота команды КНДР. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женская футбольная команда КНДР «Моя родина» прибыла в Южную Корею для участия в полуфинале женской Лиги чемпионов Азии (AWCL).
  • Матч между «Моей родиной» и южнокорейским «Сувон ФК Уимен» пройдет 17 мая в 19:00 (13:00 мск) на стадионе в Сувоне.
  • Женская Лига чемпионов Азии проводится второй год подряд, победитель получит 1 миллион долларов.
СЕУЛ, 17 мая — РИА Новости. Спортсменки из женского футбольного клуба КНДР "Моя родина" прибыли в Южную Корею для участия в полуфинале женской Лиги чемпионов Азии (AWCL), где они встретятся с командой южнокорейского "Сувон ФК Уимен", передает агентство Ренхап.
Это первый визит спортсменов КНДР в республику с декабря 2018 года, когда представители КНДР участвовали в финале мирового тура Международной федерации настольного тенниса (ITTF) в Инчхоне.
"Двадцать семь футболисток и 12 членов тренерского и административного штаба "Моей родины" прибыли рейсом из Пекина, где команда тренировалась с прошлой недели, и приземлились в международном аэропорту "Инчхон", - пишет агентство.
Матч между "Моей родиной" и южнокорейскими футболистками пройдет в среду в 19.00 (13.00 мск) на стадионе в Сувоне.
Женская Лига чемпионов Азии проводится второй год подряд и является главным клубным турниром континента среди женщин. Победитель соревнований получит 1 миллион долларов.
Во втором полуфинале турнира Melbourne City FC встретится с Nippon TV Tokyo Verdy Beleza. Финал соревнований пройдет 23 мая на стадионе в Сувоне.
Во вторник, за день до полуфинала, команда КНДР проведет официальную тренировку и пресс-конференцию.
Предстоящий матч будет второй встречей "Моей родины" и "Сувон ФК Уимен" в рамках турнира. В матче группового этапа, который прошел 12 ноября 2025 года в Мьянме, клуб КНДР победил со счетом 3:0.
