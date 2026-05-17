Сборная КНДР прибыла в Южную Корею

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женская футбольная команда КНДР «Моя родина» прибыла в Южную Корею для участия в полуфинале женской Лиги чемпионов Азии (AWCL).
- Матч между «Моей родиной» и южнокорейским «Сувон ФК Уимен» пройдет 17 мая в 19:00 (13:00 мск) на стадионе в Сувоне.
- Женская Лига чемпионов Азии проводится второй год подряд, победитель получит 1 миллион долларов.
СЕУЛ, 17 мая — РИА Новости. Спортсменки из женского футбольного клуба КНДР "Моя родина" прибыли в Южную Корею для участия в полуфинале женской Лиги чемпионов Азии (AWCL), где они встретятся с командой южнокорейского "Сувон ФК Уимен", передает агентство Ренхап.
"Двадцать семь футболисток и 12 членов тренерского и административного штаба "Моей родины" прибыли рейсом из Пекина, где команда тренировалась с прошлой недели, и приземлились в международном аэропорту "Инчхон", - пишет агентство.
Матч между "Моей родиной" и южнокорейскими футболистками пройдет в среду в 19.00 (13.00 мск) на стадионе в Сувоне.
Женская Лига чемпионов Азии проводится второй год подряд и является главным клубным турниром континента среди женщин. Победитель соревнований получит 1 миллион долларов.
Во втором полуфинале турнира Melbourne City FC встретится с Nippon TV Tokyo Verdy Beleza. Финал соревнований пройдет 23 мая на стадионе в Сувоне.
Во вторник, за день до полуфинала, команда КНДР проведет официальную тренировку и пресс-конференцию.
Предстоящий матч будет второй встречей "Моей родины" и "Сувон ФК Уимен" в рамках турнира. В матче группового этапа, который прошел 12 ноября 2025 года в Мьянме, клуб КНДР победил со счетом 3:0.