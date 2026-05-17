Сборная КНДР прибыла в Южную Корею

Краткий пересказ от РИА ИИ Женская футбольная команда КНДР «Моя родина» прибыла в Южную Корею для участия в полуфинале женской Лиги чемпионов Азии (AWCL).

СЕУЛ, 17 мая — РИА Новости. Спортсменки из женского футбольного клуба КНДР "Моя родина" прибыли в Южную Корею для участия в полуфинале женской Лиги чемпионов Азии (AWCL), где они встретятся с командой южнокорейского "Сувон ФК Уимен", передает агентство Ренхап

Это первый визит спортсменов КНДР в республику с декабря 2018 года, когда представители КНДР участвовали в финале мирового тура Международной федерации настольного тенниса (ITTF) в Инчхоне

"Двадцать семь футболисток и 12 членов тренерского и административного штаба "Моей родины" прибыли рейсом из Пекина , где команда тренировалась с прошлой недели, и приземлились в международном аэропорту "Инчхон", - пишет агентство.

Женская Лига чемпионов Азии проводится второй год подряд и является главным клубным турниром континента среди женщин. Победитель соревнований получит 1 миллион долларов.

Во втором полуфинале турнира Melbourne City FC встретится с Nippon TV Tokyo Verdy Beleza. Финал соревнований пройдет 23 мая на стадионе в Сувоне.

Во вторник, за день до полуфинала, команда КНДР проведет официальную тренировку и пресс-конференцию.