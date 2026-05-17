"Эльферсберг" впервые в истории сыграет в Бундеслиге

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Футбольный клуб "Эльферсберг" из города Шпизен-Эльферсберг обыграл "Пройссен Мюнстер" и завоевал прямую путевку в Бундеслигу по итогам сезона во втором по силе дивизионе чемпионата Германии.

В матче последнего тура второй Бундеслиги "Эльферсберг" одержал победу со счетом 3:0 и занял второе место, набрав 62 очка. Ранее первое место в чемпионате и прямую путевку в Бундеслигу обеспечил себе "Шальке", набравший 70 очков.

Третье место, дающее право на участие в стыковых матчах, занял "Падерборн" (62 очка). В двухматчевом противостоянии с ним поборется ставший 16-м в Бундеслиге "Вольфсбург".