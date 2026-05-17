"Фиорентина" опустила "Ювентус" на шестое место в Серии А - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
15:08 17.05.2026 (обновлено: 15:11 17.05.2026)
"Фиорентина" опустила "Ювентус" на шестое место в Серии А

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Фиорентина" обыграла "Ювентус" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.
  • Встреча в Турине завершилась со счетом 2:0 .
  • Забитыми мячами в составе "Фиорентины" отметились Cher Ndour и Роландо Мандрагора, при этом с 72-й минуты команда играла в меньшинстве.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Ювентус" дома проиграл "Фиорентине" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Cher Ndour (34) и Роландо Мандрагора (83). При этом с 72-й минуты "Фиорентина" играла в меньшинстве – прямую красную карточку получил футболист Лука Раньери.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
17 мая 2026 • начало в 13:00
Завершен
Ювентус
0 : 2
Фиорентина
34‎’‎ • Cher Ndour
(Манор Соломон)
83‎’‎ • Роландо Мандрагора
Календарь Турнирная таблица История встреч
В следующей игре "бьянконери" 24-го мая встретится с "Торино", а "Фиорентина" в этот же день сыграет с "Аталантой".
