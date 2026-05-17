"Атланта" с Миранчуком сыграла вничью с "Орландо Сити"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Атланта Юнайтед» и «Орландо Сити» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
- Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук провел полный матч, но не отметился результативными действиями.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Атланта Юнайтед" и "Орландо Сити" сыграли вничью в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Орландо завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Гриффин Дорси (18-я минута). У "Атланты" отличился Аджани Фортьюн (86).
17 мая 2026 • начало в 02:30
Завершен
18’ • Гриффин Дорси
(Иван Ангуло)
86’ • Ажани Форчун
(Matthew Edwards)
Российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук провел полный матч и не отметился результативными действиями.
"Атланта" с 11 очками занимает предпоследнюю, 14-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда потеряла очки во втором матче подряд. "Орландо" с 14 баллами располагается на десятом месте.