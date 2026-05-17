"Атланта" с Миранчуком сыграла вничью с "Орландо Сити"

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Атланта Юнайтед" и "Орландо Сити" сыграли вничью в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

"Атланта" с 11 очками занимает предпоследнюю, 14-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда потеряла очки во втором матче подряд. "Орландо" с 14 баллами располагается на десятом месте.