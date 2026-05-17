Службы Минкультуры Франции никогда не проверяли безопасность Лувра

ПАРИЖ, 17 мая – РИА Новости. Служба безопасности министерства культуры Франции никогда не проверяла Лувр до его громкого ограбления, хотя знала об уязвимостях музея, выяснило РИА Новости, изучив доклад комиссии французского парламента.
Доклад был составлен комиссией по расследованию нарушений в вопросах охраны культурного наследия и обеспечения безопасности музеев. Работа над документом началась после громкого ограбления крупнейшего музея мира осенью 2025 года.
"Служба безопасности, охраны и аудита никогда не проводила проверок в учреждении до ограбления 19 октября, поскольку не получала соответствующих запросов ни от самого учреждения, ни от службы музеев Франции несмотря на то, что контролирующий орган был осведомлен об уязвимостях музея в сфере безопасности", - говорится в докладе.
В октябре 2025 года злоумышленники вскоре после начала работы учреждения пробрались в музей и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб от ограбления оценивают в 88 миллионов евро. Несколько человек задержали, пятерым из них предъявили обвинения. Украденные драгоценности до сих пор не найдены. Расследование продолжается.
