Рейтинг@Mail.ru
Службы Минкультуры Франции никогда не проверяли безопасность Лувра - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 17.05.2026 (обновлено: 08:48 17.05.2026)
Службы Минкультуры Франции никогда не проверяли безопасность Лувра

РИА Новости: власти Франции никогда не проверяли Лувр до его ограбления

© AP Photo / Emma Da SilvaФранцузские военные у здания Лувра в Париже
Французские военные у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© AP Photo / Emma Da Silva
Французские военные у здания Лувра в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Служба безопасности министерства культуры Франции никогда не проверяла Лувр до его ограбления 19 октября 2025 года.
  • Злоумышленники украли девять ювелирных украшений французских королев и императриц, ущерб оценивается в 88 миллионов евро.
  • Украденные драгоценности до сих пор не найдены, расследование продолжается.
ПАРИЖ, 17 мая – РИА Новости. Служба безопасности министерства культуры Франции никогда не проверяла Лувр до его громкого ограбления, хотя знала об уязвимостях музея, выяснило РИА Новости, изучив доклад комиссии французского парламента.
Доклад был составлен комиссией по расследованию нарушений в вопросах охраны культурного наследия и обеспечения безопасности музеев. Работа над документом началась после громкого ограбления крупнейшего музея мира осенью 2025 года.
"Служба безопасности, охраны и аудита никогда не проводила проверок в учреждении до ограбления 19 октября, поскольку не получала соответствующих запросов ни от самого учреждения, ни от службы музеев Франции несмотря на то, что контролирующий орган был осведомлен об уязвимостях музея в сфере безопасности", - говорится в докладе.
В октябре 2025 года злоумышленники вскоре после начала работы учреждения пробрались в музей и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб от ограбления оценивают в 88 миллионов евро. Несколько человек задержали, пятерым из них предъявили обвинения. Украденные драгоценности до сих пор не найдены. Расследование продолжается.
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Во Франции заключенный сбежал во время поездки в Лувр
14 марта, 13:43
 
В миреФранцияЛувр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала