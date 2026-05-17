"Должны сбивать". В Финляндии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 17.05.2026
13:29 17.05.2026 (обновлено: 15:44 17.05.2026)
"Должны сбивать". В Финляндии сделали неожиданное заявление об Украине

Аналитик Линден: Финляндия и страны Балтии должны сбивать украинские дроны

© REUTERS / IMAGO/Zoonar.com/Dmitry Naumov
Финский флаг в Хельсинки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский аналитик Сакари Линден заявил, что Финляндия и прибалтийские государства должны сбивать украинские беспилотники при вторжении в их воздушное пространство.
  • По мнению эксперта, если страны не будут сбивать дроны, то будут считаться прямыми участниками конфликта против России.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Финляндия и прибалтийские государства должны сбивать украинские беспилотники при вторжении в их воздушное пространство, заявил финский аналитик Сакари Линден.
"Если Украина продолжит запуск БПЛА через территории стран Балтии и Финляндии, им следует сбивать дроны в своем воздушном пространстве или, при необходимости, прекратить всю поддержку Украины", — написал он в соцсети X.
По словам эксперта, в противном случае эти государства будут считаться прямыми участниками конфликта против России и Москва рано или поздно восстановит сдерживание путем нанесения ударов по их территориям.
В воскресенье финская телерадиокомпания Yle сообщила, что истребители Hornet были подняты в воздух на фоне экстренного предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве, объявленного в приграничных районах Латвии в воскресенье утром.
