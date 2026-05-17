Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финский аналитик Сакари Линден заявил, что Финляндия и прибалтийские государства должны сбивать украинские беспилотники при вторжении в их воздушное пространство.
- По мнению эксперта, если страны не будут сбивать дроны, то будут считаться прямыми участниками конфликта против России.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Финляндия и прибалтийские государства должны сбивать украинские беспилотники при вторжении в их воздушное пространство, заявил финский аналитик Сакари Линден.
В воскресенье финская телерадиокомпания Yle сообщила, что истребители Hornet были подняты в воздух на фоне экстренного предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве, объявленного в приграничных районах Латвии в воскресенье утром.