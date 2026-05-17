Прерванный из-за болельщиков матч Лиги 1 не будут доигрывать в воскресенье
23:36 17.05.2026
Прерванный из-за болельщиков матч Лиги 1 не будут доигрывать в воскресенье

Прерванный из-за фанатов матч "Нант" - "Тулуза" не продолжат в воскресенье

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матч последнего тура чемпионата Франции по футболу между «Нантом» и «Тулузой» не будет доигрываться в воскресенье.
  • Встреча была прервана из-за поведения болельщиков «Нанта».
  • «Нант» ранее лишился шансов на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Франции.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Матч последнего, 34-го тура чемпионата Франции по футболу между "Нантом" и "Тулузой" не будет доигрываться в воскресенье, сообщается на странице Лиги 1 в соцсети Х.
Встреча проходила в воскресенье в Нанте и была прервана из-за поведения болельщиков хозяев. На 22-й минуте при счете 0:0 в штрафную площадь "Нанта" полетели дымовые шашки, вслед за этим на поле массово выбежали болельщики с трибун. Судьи увели обе команды в подтрибунное помещение, после чего фанаты вернулись на трибуны, но закидали посторонними предметами выстроившихся перед ними полицейских с щитами.
Занимающий 17-е место в турнирной таблице "Нант" ранее лишился шансов на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Франции.
ФутболСпортЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)НантТулуза
 
