Прерванный из-за болельщиков матч Лиги 1 не будут доигрывать в воскресенье

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Матч последнего, 34-го тура чемпионата Франции по футболу между "Нантом" и "Тулузой" не будет доигрываться в воскресенье, сообщается на странице Лиги 1 в соцсети Х.

Встреча проходила в воскресенье в Нанте и была прервана из-за поведения болельщиков хозяев. На 22-й минуте при счете 0:0 в штрафную площадь "Нанта" полетели дымовые шашки, вслед за этим на поле массово выбежали болельщики с трибун. Судьи увели обе команды в подтрибунное помещение, после чего фанаты вернулись на трибуны, но закидали посторонними предметами выстроившихся перед ними полицейских с щитами.