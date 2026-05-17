Рейтинг@Mail.ru
Объявлен победитель "Евровидения" - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:23 17.05.2026
Объявлен победитель "Евровидения"

Болгария выиграла «Евровидение-2026»

© REUTERS / Lisa LeutnerСцена конкурса песни "Евровидение" в Вене
Сцена конкурса песни Евровидение в Вене - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© REUTERS / Lisa Leutner
Сцена конкурса песни "Евровидение" в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2026" впервые стала Болгария, второе место занял Израиль, третье — Румыния.
  • Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения отказались от участия в "Евровидении" в 2026 году из-за Израиля.
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая – РИА Новости. Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2026" впервые стала Болгария, на втором месте оказался Израиль, на третьем - Румыния, следует из трансляции мероприятия в Вене.
По общему результату жюри стран и зрителей первое место заняла болгарская певица Dara с песней Bangaranga, на втором месте - израильский певец Ноам Беттан с песней Michelle, а на третьем оказалась румынка Александра Кэпитэнеску с композицией Choke Me.
Иллюстрация будущей сцены Евровидения на площадке Мальмё-Арена - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Министр культуры Испании обвинил "Евровидение" в двойных стандартах
15 мая, 15:59
"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. В 2025 году победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней Wasted Love.
Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан.
В декабре 2025 года Европейский вещательный союз (EBU) принял решение в пользу допуска Израиля до участия в конкурсе. Затем Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения отказались от участия в "Евровидении" в 2026 году из-за Израиля.
Иллюстрация будущей сцены Евровидения на площадке Мальмё-Арена - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
СМИ: пять стран бойкотируют "Евровидение"
12 мая, 01:29
 
КультураИзраильБолгарияРумынияДима Билан (Виктор Белан)Европейский вещательный союзВ миреКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала