Объявлен победитель "Евровидения"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2026" впервые стала Болгария, второе место занял Израиль, третье — Румыния.
- Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения отказались от участия в "Евровидении" в 2026 году из-за Израиля.
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая – РИА Новости. Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2026" впервые стала Болгария, на втором месте оказался Израиль, на третьем - Румыния, следует из трансляции мероприятия в Вене.
По общему результату жюри стран и зрителей первое место заняла болгарская певица Dara с песней Bangaranga, на втором месте - израильский певец Ноам Беттан с песней Michelle, а на третьем оказалась румынка Александра Кэпитэнеску с композицией Choke Me.
"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. В 2025 году победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней Wasted Love.
Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан.
СМИ: пять стран бойкотируют "Евровидение"
12 мая, 01:29