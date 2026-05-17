Объявлен победитель "Евровидения"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая – РИА Новости. Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2026" впервые стала Болгария, на втором месте оказался Израиль, на третьем - Румыния, следует из трансляции мероприятия в Вене.

По общему результату жюри стран и зрителей первое место заняла болгарская певица Dara с песней Bangaranga, на втором месте - израильский певец Ноам Беттан с песней Michelle, а на третьем оказалась румынка Александра Кэпитэнеску с композицией Choke Me.