22:13 17.05.2026 (обновлено: 22:14 17.05.2026)
FT предупредила о новой фазе энергетического кризиса в мире

© Depositphotos.com / crstrbrt — Добыча нефти. Архивное фото
Добыча нефти. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу.
  • Почти 80 стран ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик.
  • Главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл заявил, что его команда изучает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent взлетит до 180 долларов за баррель.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу в преддверии лета и ожидаемого роста спроса на кондиционеры и туристические поездки, поскольку уже почти 80 стран ввели чрезвычайные меры для защиты национальных экономик, пишет издание Financial Times.
"В настоящее время почти 80 стран ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик, поскольку мир вступает в новую, более опасную фазу энергетического кризиса, вызванного войной (США и Израиля - ред.) с Ираном... Рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, бензина, дизельного топлива и авиационного топлива", - пишет издание.
Главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл заявил, что его команда сейчас изучает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent взлетит до 180 долларов за баррель, что вызовет резкий рост инфляции и рецессии в ряде европейских и азиатских стран.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
