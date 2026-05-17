Краткий пересказ от РИА ИИ Южная провинция Гуандун, самая богатая провинция Китая, готова расширять сотрудничество с Россией.

В 2025 году товарооборот провинции Гуандун с Россией достиг 124 миллиардов юаней (18 миллиардов долларов).

Провинция Гуандун имеет значительный промышленный потенциал: здесь производят более 15% всех автомобилей на новых источниках энергии в мире, 20% промышленных роботов, 40% смартфонов и 70% беспилотников, предназначенных для широкого потребления.

ХАРБИН (Китай), 17 мая – РИА Новости. Южная провинция Гуандун, самая богатая провинция Китая, готова расширять сотрудничество с Россией, заявила в воскресенье заместитель губернатора провинции Гуандун Чжан Гочжи на Шестом Российско-Китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству.

"Гуандун активно углубляет практическое сотрудничество с различными регионами России , двусторонняя торговля устойчиво растет, непрерывно расширяются сферы сотрудничества, во всех аспектах сотрудничества достигнуты серьезные результаты", - заявила Чжан Гочжи.

Она отметила, что "в 2025 году товарооборот провинции Гуандун с Россией достиг 124 миллиардов юаней (18 миллиардов долларов)".

По ее словам, местные власти приглашают российские компании участвовать в выставках в Гуандуне и продавать свою продукцию, включая энергоресурсы и сельскохозяйственные товары.

"Мы также поддерживаем выход продукции провинции Гуандун на российский рынок и призываем обе стороны укреплять выставочные обмены и торговлю, тем самым расширяя масштабы торговли", - указала замгубернатора.

Он сообщила, что в провинции производят более 15% все автомобилей на новых источниках энергии в мире, 20% промышленных роботов, 40% смартфонов и 70% беспилотников, предназначенных для широкого потребления. Помимо этого, в регионе насчитывается 74 тысяч крупных промышленных предприятий.

Вице-губернатор добавила, что в 2025 году ВВП провинции достиг 14,6 триллиона юаней (2,14 триллиона долларов), а фактическое население на данный момент составляет 165 миллионов человек.

"Такая большая численность населения и масштаб экономики подразумевает огромный рыночный потенциал", - указала она.