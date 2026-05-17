12:18 17.05.2026
Ефимов: облик станции "Новорижская" будет отсылать к музею "Архангельское"

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Архитектурный облик строящейся станции метро "Новорижская" будет визуально отсылать к музею-заповеднику "Архангельское", рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Согласована архитектурная концепция станции "Новорижская" Рублево-Архангельской линии метро. Ее будущий облик будет перекликаться с расположенными неподалеку музеем-заповедником "Архангельское" и усадьбой Ильинское. Основным акцентом платформы станут колонны, которые будут плавно перетекать в пластику потолка. На путевых стенах разместят 3D-композицию в виде волны, собранную из отдельных полос яркого анодированного алюминия под медь", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города уточнил, что пока станция готова на 20%, ее должны достроить в 2027 году.
В сообщении градкомплекса говорится, что на данный момент строители проводят монолитные и земляные работы. Сама станция будет мелкого заложения, для нее возведут два вестибюля.
Урбанист Петр Кудрявцев поддержал отсылку к эстетике усадьбы "Архангельское". По его словам, это позволит создать узнаваемое пространство в районе. "Как пользователь могу сказать, что выбор мелкого заложения – это всегда сокращение времени на эскалаторах, а два вестибюля повышают связность территории, которая сейчас разрезана крупными магистралями", – добавил он.
"Новорижская" будет одной из 12 станций на Рублево-Архангельской линии, чья длина в итоге составит 27,6 километра. Ветка пройдет от делового центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД и потом в Красногорск.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход строительства электродепо "Новорижское".
