Ефимов: облик станции "Новорижская" будет отсылать к музею "Архангельское"

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Архитектурный облик строящейся станции метро "Новорижская" будет визуально отсылать к музею-заповеднику "Архангельское", рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Согласована архитектурная концепция станции "Новорижская" Рублево-Архангельской линии метро. Ее будущий облик будет перекликаться с расположенными неподалеку музеем-заповедником "Архангельское" и усадьбой Ильинское. Основным акцентом платформы станут колонны, которые будут плавно перетекать в пластику потолка. На путевых стенах разместят 3D-композицию в виде волны, собранную из отдельных полос яркого анодированного алюминия под медь", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города уточнил, что пока станция готова на 20%, ее должны достроить в 2027 году.

В сообщении градкомплекса говорится, что на данный момент строители проводят монолитные и земляные работы. Сама станция будет мелкого заложения, для нее возведут два вестибюля.

Урбанист Петр Кудрявцев поддержал отсылку к эстетике усадьбы "Архангельское". По его словам, это позволит создать узнаваемое пространство в районе. "Как пользователь могу сказать, что выбор мелкого заложения – это всегда сокращение времени на эскалаторах, а два вестибюля повышают связность территории, которая сейчас разрезана крупными магистралями", – добавил он.

"Новорижская" будет одной из 12 станций на Рублево-Архангельской линии, чья длина в итоге составит 27,6 километра. Ветка пройдет от делового центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД и потом в Красногорск.