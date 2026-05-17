Московское "Динамо" совершило камбэк и взяло Кубок России по волейболу

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло петербургский "Зенит" в финальном матче "Финала шести" Кубка России по волейболу среди мужских команд в Москве.

Встреча завершилась со счетом 3-2 (21:25, 19:25, 26:24, 25:13, 15:10) в пользу столичного клуба.

Ранее в матче за третье место новосибирский "Локомотив", который в прошлом сезоне стал обладателем Кубка России, обыграл казанский "Зенит" и завоевал бронзу.