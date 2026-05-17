Футболиста "Спартака" признали лучшим правым защитником сезона Кубка России - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
15:50 17.05.2026 (обновлено: 15:57 17.05.2026)
Футболиста "Спартака" признали лучшим правым защитником сезона Кубка России

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Футболист московского "Спартака" Даниил Денисов признан лучшим правым защитником Кубка России по футболу в сезоне-2025/26, сообщается в Telegram-канале соревнования.
В голосовании болельщиков Денисов набрал 39% и опередил серба Милана Гайича (29%) из ЦСКА и футболиста "Краснодара" Валентина Пальцева (11%).
Ранее в сборную сезона Кубка России вошли вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев, левый защитник ЦСКА Мойзес, а также центральные защитники "Спартака" ганец Александер Джику и камерунец Кристофер Ву.
Денисову 23 года. Он выступает за основной состав "Спартака" с лета 2022 года. В текущем розыгрыше Кубка России он провел 12 матчей и отдал одну голевую передачу. Его клуб вышел в суперфинал Кубка России, где встретится с "Краснодаром".
