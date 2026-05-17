Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:41 17.05.2026
Дегтярев поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу

Дегтярёв поздравил "Зенит" с победой в РПЛ и пожелал новых побед

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутболисты "Зенита"
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футболисты "Зенита". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Дегтярев поздравил "Зенит" с победой в Российской премьер-лиге.
  • Министр пожелал клубу новых побед и ярких матчей.
  • "Зенит" обыграл "Ростов" со счетом 1:0 и стал чемпионом России в 11-й раз в своей истории.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поздравил петербургский футбольный клуб "Зенит" с победой в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В воскресенье "Зенит" на выезде обыграл "Ростов" со счетом 1:0 и 11-й раз в своей истории стал чемпионом России, "Краснодар" расположился на втором месте. Бронзу чемпионата страны завоевал московский "Локомотив".
Российская премьер-лига (РПЛ)
17 мая 2026 • начало в 18:00
Завершен
Ростов
0 : 1
Зенит
14‎’‎ • Александр Соболев (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«

"Поздравляю "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу и новым историческим достижением. 11-й титул - результат большой работы команды, тренерского штаба, руководства клуба и, конечно, поддержки миллионов болельщиков. "Зенит" на протяжении многих лет сохраняет высокий уровень игры и задает стандарт стабильности в российском футболе. Желаю клубу новых побед и ярких матчей, а также ждем, что "сине-бело-голубые", как чемпионы страны, будут подавать пример в развитии детско-юношеского футбола и в следующем сезоне зажгут немало молодых российских звезд", - написал Дегтярев в Telegram-канале.

Петербургский клуб стал единоличным национальным рекордсменом по количеству трофеев чемпионата страны, ранее "Зенит" делил рекорд с московским "Спартаком", на счету которого 10 побед в чемпионате страны в постсоветский период. Команда Сергея Семака стала чемпионом страны в седьмой раз за последние восемь сезонов.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Колосков призвал заранее не вешать на игроков "Зенита" золотые медали
13 мая, 15:40
 
ФутболСпортРоссияМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Кубок России по футболуСергей СемакЗенитРостовКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала