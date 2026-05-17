Дегтярев поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поздравил петербургский футбольный клуб "Зенит" с победой в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Поздравляю "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу и новым историческим достижением. 11-й титул - результат большой работы команды, тренерского штаба, руководства клуба и, конечно, поддержки миллионов болельщиков. "Зенит" на протяжении многих лет сохраняет высокий уровень игры и задает стандарт стабильности в российском футболе. Желаю клубу новых побед и ярких матчей, а также ждем, что "сине-бело-голубые", как чемпионы страны, будут подавать пример в развитии детско-юношеского футбола и в следующем сезоне зажгут немало молодых российских звезд", - написал Дегтярев в Telegram-канале.
Петербургский клуб стал единоличным национальным рекордсменом по количеству трофеев чемпионата страны, ранее "Зенит" делил рекорд с московским "Спартаком", на счету которого 10 побед в чемпионате страны в постсоветский период. Команда Сергея Семака стала чемпионом страны в седьмой раз за последние восемь сезонов.