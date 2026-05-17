В Запорожской области вновь произошло отключения электричества

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения повторно затронули значительную часть Запорожской области, при этом критическая инфраструктура работает, идет работа по скорейшему восстановлению, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Аварийные отключения электроснабжения повторно затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он добавил, что энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.
