В Москве перекрыли движение по хорде в сторону Щелковского шоссе - РИА Новости, 17.05.2026
16:16 17.05.2026 (обновлено: 16:28 17.05.2026)
В Москве из-за пожара перекрыли движение по хорде в сторону Щелковского шоссе

© Фото : соцсетиПожар на Амурской улице в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве перекрыто движение по Северо-Восточной хорде в сторону Щелковского шоссе.
  • Ограничения связаны с пожаром в районе дома три по Окружному проезду.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Движение перекрыто по Северо-Восточной хорде в сторону Щелковского шоссе в Москве в связи с пожаром, сообщает столичный дептранс.
"В связи с пожаром на Северо-Восточной хорде в районе дома три по Окружному проезду перекрыто движение по Северо-Восточной хорде в сторону Щелковского шоссе. На месте работают оперативные службы города... Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
