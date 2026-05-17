В Москве перекрыли движение по хорде в сторону Щелковского шоссе

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Движение перекрыто по Северо-Восточной хорде в сторону Щелковского шоссе в Москве в связи с пожаром, сообщает столичный дептранс.
"В связи с пожаром на Северо-Восточной хорде в районе дома три по Окружному проезду перекрыто движение по Северо-Восточной хорде в сторону Щелковского шоссе. На месте работают оперативные службы города... Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
