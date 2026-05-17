Рейтинг@Mail.ru
В Карловых Варах закрылись почти 18 тысяч компаний из-за оттока россиян - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 17.05.2026 (обновлено: 15:25 17.05.2026)
В Карловых Варах закрылись почти 18 тысяч компаний из-за оттока россиян

Почти 18 тысяч компаний закрылись в Карловарском крае Чехии из-за оттока россиян

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкГород Карловы Вары в Чехии
Город Карловы Вары в Чехии - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Город Карловы Вары в Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Карловарском крае Чехии за последние шесть лет закрылись около 18 тысяч компаний из-за оттока российских туристов.
  • Количество россиян, посетивших чешские курорты в этом регионе, снизилось почти на 93% с 2020 года.
  • Пик закрытия компаний пришелся на 2023-й, когда закрылись 8853 экономических субъекта.
ПРАГА, 17 мая — РИА Новости. Почти 18 тысяч компаний прекратили свою деятельность в известном своими курортами Карловарском крае Чехии за последние шесть лет из-за оттока российских туристов, выяснило РИА Новости на основе открытых статистических данных.
Как ранее сообщало РИА Новости, количество россиян снизилось почти на 93% с 2020 года, из-за чего некоторые санатории были вынуждены закрыться или перепрофилироваться.
Посольство Чехии в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В России прекратили работу визовые центры Чехии
30 сентября 2025, 16:08
В Карловарском крае прекратили деятельность 17 872 компании, когда начался резкий отток россиян, свидетельствуют изученные РИА Новости данные статистического управления Чехии.
Если в 2019 году россиян, посетивших чешские курорты в этом регионе, было 83 048, то в 2020 году — 18 811, а в 2025-м их число снизилось до 6355, что стало самым низким показателем за последние три года.
При этом пик закрытия компаний пришелся на 2023-й, когда к оттоку россиян добавились последствия пандемии коронавируса, тогда закрылись 8853 экономических субъекта.
В 2023 году мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер-Ферклова жаловалась на отток российских туристов, которые были главными клиентами чешских курортов.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Премьер Чехии рассказал о поразительной просьбе МИД в отношении России
4 мая, 03:26
 
В миреКарловарский крайЧехияКарловы Вары
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала