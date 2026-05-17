В Карловых Варах закрылись почти 18 тысяч компаний из-за оттока россиян

ПРАГА, 17 мая — РИА Новости. Почти 18 тысяч компаний прекратили свою деятельность в известном своими курортами Карловарском крае Чехии за последние шесть лет из-за оттока российских туристов, выяснило РИА Новости на основе открытых статистических данных.
Как ранее сообщало РИА Новости, количество россиян снизилось почти на 93% с 2020 года, из-за чего некоторые санатории были вынуждены закрыться или перепрофилироваться.
В Карловарском крае прекратили деятельность 17 872 компании, когда начался резкий отток россиян, свидетельствуют изученные РИА Новости данные статистического управления Чехии.
Если в 2019 году россиян, посетивших чешские курорты в этом регионе, было 83 048, то в 2020 году — 18 811, а в 2025-м их число снизилось до 6355, что стало самым низким показателем за последние три года.
При этом пик закрытия компаний пришелся на 2023-й, когда к оттоку россиян добавились последствия пандемии коронавируса, тогда закрылись 8853 экономических субъекта.
В 2023 году мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер-Ферклова жаловалась на отток российских туристов, которые были главными клиентами чешских курортов.