17:25 17.05.2026
Бюст Александру Грибоедову установили в Смоленске

© Фото : пресс-служба губернатора Смоленской областиБюст Александру Грибоедову в Смоленске
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На территории Смоленска установлен бюст драматургу, поэту и государственному деятелю Александру Грибоедову, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
По его словам, бюст установлен в год 150-летия Всероссийского театрального общества. Анохин принял участие в торжественном открытии вместе с заместителем председателя Совета Федерации, Героем России, сенатором от Смоленской области Юрием Воробьевым и народным артистом России, главой Союза театральных деятелей, актером театра и кино Владимиром Машковым.
"Место для установки бюста выбрано не случайно. Он открыт у Смоленского государственного академического драматического театра, который с гордостью носит имя Грибоедова. Театр по праву является точкой притяжения для всех жителей и гостей города, кто ценит культуру, театральное искусство и великое литературное наследие", - написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Он отметил, что драматурга со Смоленской областью связывали родственные, дружеские и творческие узы. В Вяземском муниципальном округе находится родовое имение семьи Грибоедовых "Хмелита" – музей в писателя.
"Создание бюста стало результатом нашей большой совместной работы. Скульптурная композиция выполнена из бронзы и установлена на постаменте из карельского мрамора. Автором работы стал смоленский скульптор Валерий Степанович Гращенков, чье мастерство позволило с высокой художественной точностью воплотить образ классика русской литературы. Вместе с гостями торжественной церемонии возложили к памятнику цветы", - отметил глава региона.
Он поблагодарил всех, кто принял участие в реализации этого проекта – представителей творческого сообщества, скульпторов, мастеров и организаторов.
 
