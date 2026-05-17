Великобритания захотела провести Олимпиаду в 2040-х годах

ЛОНДОН, 17 мая - РИА Новости. Власти Великобритании рассматривают возможность подачи заявки на проведение Олимпийских игр в стране в 2040-х годах, заявило в воскресенье британское министерство культуры.
В ходе оценки будут рассмотрены затраты, возможная социально-экономическая польза для севера Англии и вероятность успеха заявки.
В последний раз Британия провела Олимпийские игры в 2012 году в Лондоне. Ранее игры также проходили в Лондоне в 1908 и 1948 годах. Другие регионы страны ни разу не принимали Игры.
