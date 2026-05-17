14:41 17.05.2026 (обновлено: 14:45 17.05.2026)
Великобритания захотела провести Олимпиаду в 2040-х годах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Великобритании рассматривают возможность подачи заявки на проведение Олимпийских игр в 2040-х годах.
  • Сейчас выполняется первоначальная стратегическая оценка потенциальной заявки.
  • В ходе оценки рассмотрят затраты, возможную социально-экономическую пользу для севера Англии и вероятность успеха.
ЛОНДОН, 17 мая - РИА Новости. Власти Великобритании рассматривают возможность подачи заявки на проведение Олимпийских игр в стране в 2040-х годах, заявило в воскресенье британское министерство культуры.
"Выполняется первоначальная стратегическая оценка потенциальной заявки на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр на севере Англии в 2040-х годах", - говорится в заявлении.

В ходе оценки будут рассмотрены затраты, возможная социально-экономическая польза для севера Англии и вероятность успеха заявки.
В последний раз Британия провела Олимпийские игры в 2012 году в Лондоне. Ранее игры также проходили в Лондоне в 1908 и 1948 годах. Другие регионы страны ни разу не принимали Игры.
